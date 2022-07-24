Haiti'de çeteler arasında çatışma: 21 ölü
Haiti'de çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışma sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 24.07.2022, 09:56
Yerel basına göre, ülkenin kuzeyindeki l'Artibonite bölümüne bağlı Petite Riviere semtinde, rakip çeteler arasında şiddetli çatışma çıktı.
Çatışmada 21 kişi yaşamını yitirdi. İnsan hakları örgütüne göre, ölenlerin arasında masumların da olduğu bildirildi.
İnsan hakları savunucuları, kurbanların bazılarının palayla ve diri diri yakılarak vahşice öldürüldüğünü belirtti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.
4 günde 234 kişi ölmüştü
Haiti'de çeteler arasında devam eden çatışmalarda, 8-12 Temmuz tarihlerinde 234 kişinin öldüğünü ifade eden BM, olayların başkent Port-au-Prince'ye bağlı Cite Soleil semtinde yoğunlaştığını bildirmişti.
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