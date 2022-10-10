Hackerlar İran devlet televizyonunu hacklendi

Olay, IRIB/IRINN'in dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in güneydeki Buşehr kentindeki bir toplantıya katıldığını anlatan bir bölümü yayınladığı anda gerçekleşti.

Videonun ardından, ekrana geçen ay İran'da ölen genç kadınlar Nika Shahkarami, Hadis Najafi, Mahsa Amini ve Sarina Esmailzadeh'in fotoğraflarının yanı sıra yüzüne alev yerleştirilmiş Hamaney'in bir fotoğrafını gösteren görüntüler geldi.

Ekrandaki fotoğrafların yanında, "Bize katılın ve ayağa kalkın" ve "Gençliğimizin kanı elinizden damlıyor" yazan bir mesaj ve hacker grubu Edaalat-e Ali'nin (Ali'nin Adaleti) sosyal medya hesapları yer aldı.

Görüntü birkaç saniye ekranda kaldı.

Edaalat-e Ali, klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, "İnsanların talebi üzerine sözümüzü yerine getirdik ve İran'ı özgürleştirmek için düşünülemez olanı yaptık" diyerek hacklemeyi üstlendi.