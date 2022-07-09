Hac mevsiminin zirvesinde Mescid-i Haram'da iki yetkili görevden alındı
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Mescid-i Haram'da iki yetkilinin işine son verdi.
Dünya 09.07.2022, 18:53
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Sudeys'in, Safa ve Merve Tepeleri arasındaki sa'y işlerinden sorumlu müdür ile yardımcısının görevden alınmasına karar verdiği belirtildi.
İsimleri açıklanmayan yetkililerin hac mevsiminin en yoğun günlerinde, görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle görevden alındığı aktarılan açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşlerinin, hacıların hizmetlerinde aksamaya neden olacak hiçbir ihmale müsamaha göstermeyeceği aktarıldı.
Bu sene hac için 779 bin 919'u ülke dışından olmak üzere 899 bin 353 kişinin Suudi Arabistan'a geldiği belirtiliyor.
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