Güzellik kraliçesine ABD'den veto

East Yorkshire'daki Hessle bölgesinde yaşayan Leen Clive, ABD'de düzenlenecek Mrs. World güzellik yarışmasında Birleşik Krallık'ı temsil edecekti. Ulusal Sağlık Sistemi'nde stajyer doktor olarak çalışan 29 yaşındaki Clive, Las Vegas şehrinde 15 Ocak'ta düzenlenecek yarışmaya seyahat edebilmek için ailesine vize verildiğini fakat Şam'da doğduğu gerekçesiyle kendine vize verilmediğini savundu.

ABD'nin, Britanyalı güzellik kraliçesi Leen Clive'a 'Suriye'de doğduğu için' vize vermediği öne sürüldü. Clive, "Eşime ve bebeğime vize verildi fakat bana verilmedi. Tek farksa benim doğum yerim" diyerek isyan etti.

'TEK FARK DOĞUM YERİM'

NTV'de yer alan habere göre Clive, "Britanya pasaportuyla başvuru yaptım. Britanya'yı temsil ediyorum ve Britanya vatandaşıyım. Dolayısıyla ABD'ye girişime izin verilmeyeceği hiç aklıma gelmezdi" dedi. 2013'te ülkeye gelen yarışmacı, "Eşime ve bebeğime vize verildi fakat bana verilmedi. Tek farksa benim doğum yerim" diye konuştu.

Kendisine zamanında vize verilmesi ve 'sağduyulu' davranılması için ABD Büyükelçiliği'ne çağrıda bulunan Clive, "Hâlâ umutluyum. Zamanın azaldığının farkındayım fakat Büyükelçilik'ten biri başvuruma bakarsa durum değişebilir" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLER 'YORUM YOK' DEDİ

Vize kayıtlarının yasalar gereği gizli tutulduğunu belirten ABD'li yetkililerse bireysel başvurularla ilgili yorum yapılamayacağını bildirdi.

Dokuz yıldır Birleşik Krallık'ta yaşayan Clive, bu süre içerisinde İngilizce konuşmayı öğrendi ve aynı zamanda kadın eşitliği ve mülteci hakları için kampanya yürüttü.