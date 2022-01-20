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Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Uykusunda hayatını kaybetti

Bir döneme güzelliğiyle damga vuran ve 1960 yapımı bilimkurgu filmi Zaman Makinesi'yle üne kavuşan ünlü oyuncu Yvette Mimieux, uykusunda hayatını kaybetti.

Dünya 20.01.2022, 18:06 20.01.2022, 18:12
Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Uykusunda hayatını kaybetti

80 yaşındaki ünlü oyuncu Yvette Mimieux, Salı sabahı uykusunda doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Oyuncunun temsilcisi de ölüm nedenini doğruladı.

Haber Global'in elde ettiği bilgilere göre, The Time Machine filminin yanı sıra Platinium High School ve Where The Boys filmleriyle de dikkatleri üzerine çeken Mimieux, tiyatroda da boy göstermişti.

Light in The Piazza filmiyle eleştirmenlerden büyük övgü alan oyuncunun çok umut vaat eden filmi Four Horsemen of the Apocalypse filmi ise hayal kırıklığı yaratmıştı.

Mimieux'in oynadığı filmler arasında Diamond Head, Joy in the Morning, The Reward, Monkeys Go Home! ve The Caper ofthe Golden Bulls sayılabilir. Özellikle 60'lı yıllarda birçok Hollywood filminde rol alan oyuncu 3 kez Altın Küre ödülü kazanmıştı.

1969 yılında oynadığı Three in the Attic ve The Picasso Summer filmleriyle ününe ün katan başarılı oyuncu, 70'li yıllara ise Death Takes a Holiday ve Black Noon filmleriyle boy göstererek adım atan Mimieux, Skyjacked, The Neptune Factor, Snowbeast, Devil Doğ: The Hound of Hell, Disaster on the Coastliner filmlerinde oynadı.

 Yvette Mimieux aynı zamanda bir yazardı. 1974 yılında yayınlanan TV filmi Hit Lady'nin senaryosunu o yazmıştı. 1979 yapımı The Black Hole'un senaryosunda da onun imzası vardı.

80'li yıllarda da sinemada var olmaya devam eden ünül oyuncu Circle of Power, Forbidden Love, Night Partners, Obsessive Love gibi filmlerde oynadıktan sonra sinemadan biraz uzaklaştı.

Light in The Piazza filmiyle eleştirmenlerden büyük övgü alan oyuncunun çok umut vaat eden filmi Four Horsemen of the Apocalypse filmi ise hayal kırıklığı yaratmıştı.

Mimieux'in oynadığı filmler arasında Diamond Head, Joy in the Morning, The Reward, Monkeys Go Home! ve The Caper ofthe Golden Bulls sayılabilir. Özellikle 60'lı yıllarda birçok Hollywood filminde rol alan oyuncu 3 kez Altın Küre ödülü kazanmıştı.

1969 yılında oynadığı Three in the Attic ve The Picasso Summer filmleriyle ününe ün katan başarılı oyuncu, 70'li yıllara ise Death Takes a Holiday ve Black Noon filmleriyle boy göstererek adım atan Mimieux, Skyjacked, The Neptune Factor, Snowbeast, Devil Doğ: The Hound of Hell, Disaster on the Coastliner filmlerinde oynadı.

 Yvette Mimieux aynı zamanda bir yazardı. 1974 yılında yayınlanan TV filmi Hit Lady'nin senaryosunu o yazmıştı. 1979 yapımı The Black Hole'un senaryosunda da onun imzası vardı.

80'li yıllarda da sinemada var olmaya devam eden ünül oyuncu Circle of Power, Forbidden Love, Night Partners, Obsessive Love gibi filmlerde oynadıktan sonra sinemadan biraz uzaklaştı.

#zaman makinesi #Yvette Mimieux #bilim kurgu
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