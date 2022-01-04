Güzel yüzlü dolandırıcı! Elizabeth Holmes hakkında karar çıktı

ABD’nin en büyük dolandırıcılık davalarından biri olan Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes hakkında karar verildi.

Savcılar, Holmes’ın birkaç damla kanla hastalıkları tespit ettiği öne sürülen teknoloji konusunda bilerek yalan söylediğini iddia etti. Jüri üyeleri, Holmes’u dört farklı ithamdan suçlu buldu. Bunlar arasında yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak ve üç elektronik dolandırıcılık bulunuyor.

Sözcü'den Tayfun Hopalı'nın haberine göre Elizabeth Holmes’un yargılanması ABD kamuoyu tarafından son yılların en büyük dolandırıcılık davası olarak tanımlanıyordu.

37 yaşındaki Holmes 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Bir dönem 9 milyar dolar değer biçilen Theranos’u kuran Holmes’a toplam 11 suçlama yöneltiliyordu, ancak kamuyu dolandırmakla ilgili dört ithamda suçu sabit görülmedi.

THERANOS OLAYI NASIL BAŞLAMIŞTI?

Elizabeth Anne Holmes kurduğu sağlık şirketi ile sadece parmak iğnesiyle bile alınabilecek miktarda az kan gerektiren bir kan testi kiti geliştirdikleri duyurarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket kan testinde devrim yaptıklarını iddia edip ayrıca bu testlerin şirketin geliştirdiği küçük otomatik cihazları kullanarak çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söyleyerek insanları dolandırıp kandırdığı iddiasıyla suçlanıyordu.

Forbes dergisi 2015 yılında Holmes’u, şirketinin 9 milyar dolarlık değeriyle Amerika’nın en genç ve kendi servetini kendisi yaratmış en zengin kadın milyarder olarak ilan etmişti.

Skandalın patlamasıyla birlikte Theranos’un iddialarıyla ilgili olası sahtekarlıkların açığa çıkmasının ardından Forbes, Holmes’un net servetine ilişkin yayınlanmış tahminini sıfıra revize etti ve onu “Dünyanın En Çok Hayal Kırıklığına Uğratan isimleri” listesine ekledi.

2018’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Theranos ve Holmes’u, şirketin kan testi teknolojisinin doğruluğu konusunda yanlış veya abartılı iddialarla yatırımcıları “büyük sahtekarlık” ile aldatmakla suçladı.

Holmes, 500.000 dolarlık bir para cezası ödeyerek ve hisseleri şirkete iade ederek, Theranos’taki oy kontrolünden feragat etti ve on yıl boyunca bir kamu şirketinin memuru veya yöneticisi olarak görev yapmaktan men edildi.