banner38

Güney Kore'deki izdihamda ölenlerin sayısı 153'e çıktı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi.

Dünya 30.10.2022, 14:12 30.10.2022, 14:14
Güney Kore'deki izdihamda ölenlerin sayısı 153'e çıktı

Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi yaşamını yitirdi, 82 kişi yaralandı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetti.

İzdihamda 4 Çin, 4 İran ve 3 Rus vatandaşı öldü; hayatını kaybedenler arasında ABD, Fransa, Avustralya, Vietnam, Özbekistan, Norveç, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Avusturya vatandaşlarının bulunduğu duyuruldu.

Öte yandan, bir yabancı uyruklunun kimlik tespiti henüz yapılamadı.

Yetkililer, yaşamını yitirenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu kaydetti.

Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracının sevk edildiğini dile getirdi.

Facia nedeniyle Avrupa gezisini yarıda kesen Seul Belediyle Başkanı Oh Se-hoon, çok sayıda gencin hayatını kaybetmesini "korkunç" olarak niteleyerek ailelere başsağlığı diledi.

Ayrıca ülkede K-Pop konserlerinin yanı sıra festival ve kutlama gibi etkinlikler iptal edildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, izdihamda hayatını kaybedenler arasında 3 askeri personelin olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı.

Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Öte yandan mekanda uyuşturucu içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı.

Kutlamalara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor

Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde izdiham sonrası onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı ve acil servis çalışanları ile diğer kişilerin onlara kalp masajı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, üzerleri örtülü şekilde yan yana yatırılan cansız bedenler dikkati çekerken kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi.

Görgü tanıkları, büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını anlattı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken polis, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti ve aileleri ile irtibat kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Güney Kore'de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.

Devlet Başkanı Yoon, "ulusal yas" ilan etti

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından düzenlediği acil durum toplantılarında olay yerine hızlı ilk yardım görevlilerinin sevk edilmesi ve yaralıların tedavi edilmesi talimatını verdi. Yoon, ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Televizyonlardan halka seslenen Yoon, "ulusal yas" ilan ederken "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı." dedi.

ABD Başkanı Biden'dan başsağlığı mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Seul'daki izdiham nedeniyle Güney Kore halkına taziyelerini iletti.

Biden, yaptığı açıklamada, "(Eşim) Jill ve ben Seul'de sevdiklerini yitiren ailelere başsağlığı diliyoruz. Kore halkının yasını paylaşıyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile Güney Kore'nin ittifakının her zamankinden daha canlı ve hayati, iki halk arasındaki bağların her zamankinden güçlü olduğunu vurgulayan Biden, "ABD, bu trajik zamanda Kore Cumhuriyeti'nin yanındadır." diye konuştu.

#Güney KORE
Yorumlar (0)
banner35
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Samsunspor 11 17
6. Boluspor 9 16
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 9 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 10 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 9 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. M.City 12 29
2. Arsenal 11 28
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. Chelsea 12 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 12 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Barcelona 12 31
2. Real Madrid 11 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Rayo Vallecano 12 18
9. Osasuna 11 17
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Getafe 11 10
17. Sevilla 12 10
18. Cadiz 12 10
19. Girona 11 9
20. Elche 11 4
banner23