Güney Afrika'dan Ukrayna sınırındaki ırkçı uygulamalara tepki
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kaçmaya çalışan Afrikalıların sınırlarda yaşadığı ayrımcılığa tepki gösterdi.
Pandor, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Afrikalı öğrencilerin "siyah oldukları" için Polonya sınırında yaşadıkları ayrımcılığı şoke edici bulduğunu duyurdu.
Bu durumun siyahlara yönelik ırkçılığın devam ettiğine bir kanıt olduğunu ifade eden Pandor, bu ırkçı yaklaşıma müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna'da mahsur kalan Güney Afrikalı öğrenciler tahliye ediliyor
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da mahsur kaldıkları tespit edilen 28 öğrenciden 7'sinin Polonya'ya, 15'inin de Macaristan'a güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu.
Monyela, Güney Afrikalı öğrencilerden 4'ünün Polonya sınırından geçmek için yardım beklediğini, 2 öğrencinin ise Rusya sınırında çatışmalardan uzak bir kasabada bulunduğu bilgisini paylaştı.
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