Guadeloupe Adası'nda isyan

Fransa’nın denizaşırı topraklarından olan ve Karayipler’de yer alan Guadeloupe Adası’nda Kovid-19 kısıtlamalarına yönelik protestolar sırasında sokaklar savaş alanına döndü.

Şiddet olaylarının ardından adada sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Fransa hükümeti 200 özel harekat gücünü adaya gönderme kararı aldı. Protestolar sırasında çıkan olaylarda göstericiler, bina ve araçları ateşe verdi, sokaklarda barikatlar kurdu.

Bazı göstericiler ise itfaiye hortumu ile güvenlik güçlerine saldırdı. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 38 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 5 gündür devam eden huzursuzluğun ardından adada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Adada sendikalar ve sağlık çalışanları, zorunlu koronavirüs aşısı ve sağlık kartı uygulaması nedeniyle geçen pazartesi günü süresiz olarak greve gitmişti.