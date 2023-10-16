Gözler Salah'ın kararına verilecek tepkide
Filistin'e destek kararı alan Salah, maç esnasında da bunu dile getirmeye hazırlanıyor. Filistin'e destek verenlere baskı uygulanan İngiltere'de Salah'ın bu kararının nasıl bir etki yaratacağı ise merakla bekleniyor.
İsrail zulmüne karşı Filistin'i desteklemek isteyenler Avrupa ülkelerinde engellemelerle karşılaşıyor. Buna rağmen, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verme kararı aldı.
Salah, Gazze'deki Filistin halkına yardım amacıyla Mısır Kızılay Vakfı'na çok büyük bir bağışta bulundu. Deneyimli futbolcu ayrıca, Premier Lig'de oynadığı bir maç öncesinde, attığı gol sırasında ya da maçtan sonra Filistin halkına destek gösterdiğini belirten bir harekette bulunacak.
İsrail'in Filistin topraklarına saldırmasına Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Salah da sessiz kalmadı. Yıldız futbolcu, Filistin halkı için Mısır Kızılay Vakfı'na dev bir bağışta bulundu.
Salah'ın sadece bu bağışla sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki günlerde yardımlarına devam edeceği öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız ayrıca saha içinde de Filistin'e destek için aksiyon alma kararı verdi.
SAHA İÇİNDEN MESAJ YOLLAYACAK
Mohamed Salah, Premier Lig'de oynadığı bir maç öncesinde, attığı gol sonrası ya da maçın ardından Filistin'e destek olduğunu belirten bir harekette bulunacak.
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