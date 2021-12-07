Gözler bu görüşmede! Ukrayna düğümü çözülecek mi?
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüşme yapacak. Biden'ın Rusya'ya Ukrayna ile ilgili uyarılarda bulunacağı bilgisi verildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, telefon üzerinden yaptığı brifingde, gazetecilere bugünkü Biden-Putin görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemeye çağıracağını söyleyen yetkili, "Biden, Rusya'nın ileri gitmesi durumunda bunun bedelleri konusunda uyarıda bulunacak. Ayrıca Biden, konunun çözümü için diplomatik yolların izlenmesine teşvik edecek" ifadesini kullandı.
Biden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşecek
Yetkili, Biden'ın Putin'i Ukrayna işgalinin ekonomik sonuçları konusunda da uyaracağını belirterek, Başkanın bu durumda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı müttefikleriyle konuşacağını ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin atacağı askeri adımlar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan yetkili, bölgeye NATO askerlerinin gönderilmesi ihtimalini de reddetmedi.
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