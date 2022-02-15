Göstericiler ırkçılık sembolü heykeli yıktı
Kanada'da yüzlerce kişi, kaçırılan ya da katledilen yerli kadın ve kız çocuklarını anmak için toplandı. Göstericiler, yerlilere karşı ayrımcılığın sembolü olarak gösterilen Gassy Jack heykelini yıktı ve yerine kırmızı bir elbise maketi astı.
Dünya 15.02.2022, 13:35
Kanada'nın Vancouver şehrinde yüzlerce Kanadalı, 31'inci geleneksel kadınları anma yürüyüşüne katıldı.
Irkçılık karşıtı sloganlar atan göstericiler, "İngiliz İmparatorluğu tacı soykırımdır" yazılı pankartlar taşıdı.
Gassy Jack heykeli yerle bir edildi
Göstericilerin hedefinde, yerlilere karşı ayrımcılık ve baskının sembolü olarak görülen Gassy Jack heykeli vardı. Kırmızıya boyanan heykel yerle bir edildi, göstericiler tarafından tekmelendi.
Heykelin yerine kırmızı elbise maketi asıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yerli kadınların öldürülme oranı 6 kat daha fazla
Kanada'da istatistiklere göre yaklaşık 4 bin yerli kadın ve kız çocuğu kaçırıldıı ya dakatledildi.
2011-2015 yıllarında yapılan bir araştırmaya göre ise yerli kadınların, diğer kadınlara göre öldürülme oranı yaklaşık 6 kat daha yüksek.
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