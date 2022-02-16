Gök taşı internet kesintisine neden oldu
Avusturya'da geçen yıl aralık ayında meydana gelen internet kesintisine, uyduya bir mikro meteoritin çarpması gerekçe gösterildi.
Dünya 16.02.2022, 12:29
Avustralya'da NBN Co şirketinin geliştirme sorumlusu Gavin Williams, Senato'daki oturumda, aralık ayında yaşanan internet kesintisinin nedeninin yüksek ihtimalle bir mikro meteorit olduğunu söyledi.
Bunun yüzde 100 olarak olarak "karakterize edilemeyeceğini" belirten Williams, tüm kanıtların uyduyu etkileyen bir mikro meteoriti işaret ettiğini aktardı.
Ülkede 21 Aralık'ta yaşanan internet kesintisinden 46 bin 500 civarında kullanıcı etkilenmiş, internete erişim 7 saat boyunca sağlanamamıştı.
500'den fazla kullanıcı ise 2 hafta boyunca internetsiz kalmıştı.
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