Göçmenleri taşıyan iki tekne çarpıştı: 7 ölü
Karayipler denizindeki Turcas ve Caicos adalarına gitmekte olan göçmen dolu iki teknenin çarpışması sonucu 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Dünya 02.12.2021, 08:23 02.12.2021, 08:50
Bölge basınında çıkan habere göre, Turcas ve Caicos'un kuzeybatısındaki Providenciales adası açıklarında, iki tekne şiddetli çarpmanın etkisiyle alabora oldu.
Yetkililer, denize düşen 64 göçmenden çoğunun kurtarıldığını ancak 7 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve göçmenlerin Haitili olduğu bilgisi paylaşıldı.
Polis, kaçmaya çalışan 16 göçmeni gözaltına aldı.
Haitililer, ülkelerindeki ekonomik imkansızlık ve güvenlik krizi nedeniyle uzun süreden bu yana bölgedeki zengin adalara ulaşmaya çalışıyor.
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