Göçmenlere şok tabancalarıyla işkence yapmışlar

Uluslararası Af Örgütü'nün yeni raporu, Belarus'tan komşu Letonya'ya geçmeye çalışan insanların sınır yetkilileri tarafından dövüldüğünü ve küçük düşürüldüğünü söylüyor.

Letonya hükümeti yetkililerin aşırı güç kullandığını reddetti ve önlemlerin "yasa dışı geçişlerden" kaynaklandığını söyledi.

Geçen yıl, dört sınır bölgesinde sığınma talebinde bulunma hakkını askıya alan bir olağanüstü hal ilan edildi.

Halen yürürlükte olan olağanüstü hal, Belarus'tan sınırı geçmeye çalışan insan sayısının artmasının ardından başlatıldı.

Şok tabancaları ile işkence

Uluslararası Af Örgütü'nün raporu, iddia edilen yetki suistimalleri, keyfi gözaltı, kötü muamele, güvensiz ve sağlıksız koşullar ve hatta işkenceyi detaylandırıyor.

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin Letonya ormanında keyfi olarak tutuldukları bilgisi verildi.

Pek çoğu, şok tabancaları ile elektrik çarpması ve dayakla karşı karşıya kaldı.

Af Örgütü'nün Avrupa Kurumlar Ofisi Direktörü Eve Geddie, "Letonya makamları, erkekleri, kadınları ve çocukları dondurucu soğuklarda kendi başlarının çaresine bakmaları için bıraktı" dedi.

Letonya iddiaları reddetti

Letonya İçişleri Bakanı Kristaps Eklons, raporda yer alan yazılı bir yanıtta hükümetin sınırdaki tedbirini savundu.

Devletin iç güvenliğini sağlamak için olağanüstü hal emri çıkarıldı” dedi.

Eklons, yetkililerin sınırı geçenlere karşı "özel araçlarla fiziksel güç" kullandığına dair hiçbir kanıt bulamadığını da sözlerine ekledi.

Geçen yıl Letonya, Polonya ve Litvanya, ülkelerine Belarus'tan girmeye çalışan insan sayısında büyük bir artış gördü.