Gizemli insan soyunun en eski kalıntıları Sibirya'daki mağarada keşfedildi

Araştırmacılar, Denisova insanı diye adlandırılan gizemli insan soyunun bugüne kadarki en eski fosillerini gün yüzüne çıkardı.

200 bin yıllık kemiklerin bulunduğu araştırmada 40 bin yıl önce yaşamış insan türüne ait taş eserler de ilk kez keşfedildi.

Evrim Ağacı’na göre Denisova insanı, 2008'de Sibirya'daki Altay Dağları'nda bulunan ve daha sonra Denisova Mağarası diye adlandırılan mağarada araştırma yapan Rus arkeologlar tarafından keşfedilmişti.

Neandertallerle birlikte modern insanın bilinen en yakın akrabaları olan Denisova insanları, 40 bin yıl önce çoğunlukla Asya’da yaşamıştı. Bilim insanları en az iki farklı Denisova grubunun modern insanın atalarıyla çiftleştiğini ortaya çıkarmıştı.

Ancak bu insan soyuna dair sadece birkaç fosil tespit edilebilmişti. Kalıntılardan 5’i Denisova Mağarası'nda, biri ise Tibet'te Baishiya Karst Mağarası'nda bulunmuştu.

Yeni araştırmada ise Denisova Mağarası'nda üç insan fosili daha bulundu. Yaklaşık 200 bin yaşında olduğu tahmin edilen kalıntılar, şimdiye kadar tespit edilen en eski Denisova insanları oldu. Daha önce, bilinen en eski Denisova örnekleri yaklaşık 122 ila 194 bin yaşındaydı.

Denisova Mağarası'ndaki 3 bin 791 kemik kalıntısını inceleyen araştırmacılar aslında 5 insan kemiği tespit etti. Ancak bunlardan 4’ü soylarının belirlenmesini sağlayacak kadar DNA içeriyordu.

DNA analizleri, üçünün Denisova insanı, birinin de Neandertal olduğunu ortaya koydu. Önceki araştırmalar, Neandertaller ve Denisova insanlarının çok yakın akraba olduğunu göstermişti.

Homo sapiens'in Avrupa'da Neandertaller’le birlikte yaşadığı kesin olarak kanıtlanmıştı. Bu nedenle uzmanlar, modern insanın geçmişte büyük ihtimalle Denisova insanlarıyla da birlikte yaşadığını tahmin ediyor.

Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nden Arkeolog Katerina Douka, "Denisova Mağarası'nın en eski katmanları arasında üç yeni Denisova kemiği keşfetmek bizi son derece heyecanlandırdı" dedi.

Livescience’a konuşan bilim insanı, "Daha önce başka hiçbir insan fosilinin bulunmadığı bu katmanları özellikle hedef aldık ve stratejimiz işe yaradı" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, söz konusu Denisova fosillerinin yaşını, bulundukları toprak tabakasına dayanarakhesapladı. Bu katman aynı zamanda Denisova yaşamına dair önemli arkeolojik ipuçları sunan bir dizi taş eser ve hayvan kalıntısı içeriyordu.

Önceki Denisova fosilleri bu tür arkeolojik malzemeleri içermeyen katmanlarda veya Neandertallere ait eserleri de içerebilecek katmanlarda bulunmuştu. Bu nedenle yalnızca bu türle ilişkilendirilebilecek bir arkeolojik eser ele geçirilmemişti.

Yeni bulgular, bu insan soyunun iklimin sıcak ve bugünküne benzer olduğu bir dönemde, geniş yapraklı ormanların ve açık bozkırların bulunduğu, insan yaşamına elverişli bir bölgede yaşadıklarını gösteriyor.

Mağarada bulunan kesilmiş ve yanmış hayvan kalıntıları, Denisova insanlarının geyik, ceylan, at, bizon ve yünlü gergedanlarla beslendiğini düşündürüyor.

Douka, "Denisova insanlarının bu arkeolojik kalıntıların yaratıcıları olduğundan ilk kez emin olabiliyoruz" diye konuştu:

Bu kalıntılardan Denisovanların çevrelerine iyi adapte olduğunu ve kendilerine sunulan her kaynağı kullandığını çıkarabiliriz.

Kaynak: Independent Türkçe, Livescience, Evrim Ağacı