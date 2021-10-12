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Girit'te şiddetli deprem

Girit Adası'n 12.24’te 6,2 büyüklüğünde 8,2 kilometre derinliğinde depremle sarsıldı.

Dünya 12.10.2021, 12:56
Girit'te şiddetli deprem

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 12.24’teki sarsıntının yerin 8,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
#Yunanistan #deprem
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