Gigi Hadid: 'Ukrayna'dan ve Filistin’den elinizi çekin'

Hadid, "Masum hayatlar savaşın bedelini ödüyor, liderler değil. Ukrayna'dan elinizi çekin. Filistin’den elinizi çekin" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu devam ediyor. Bu süreçte pek çok ünlü isim, savaş mağdurları için bağış yardımında bulunuyor. Son olarak ünlü model Gigi Hadid de, Ukrayna ve Filistine’e desteğini açıkladı.

Babası Filistinli, annesi Hollandalı olan Amerikalı model, defilelerden kazandığı parayı, savaştaki Ukrayna’nın yaralarını sarması ve Filistin’de süregelen çatışma ortamından zarar görenler için bağışlayacağını duyurdu.

'BİR ŞEY YAPMAK İÇİN YÜRÜMEK İSTİYORUZ'

Instagram hesabından açıklama yapan ünlü model, "Moda Ayı takviminde ben ve çalışma arkadaşlarım yeni moda koleksiyonlarını tarihin yıkıcı ve travmatik zamanlarında sergiliyoruz. İş planlarımıza çok fazla müdahale etme imkanımız yok ama bir şey yapmak için 'yürümek' istiyoruz. Arkadaşım Mica Arganaraz’ın izinden gidiyor ve Sonbahar 2022 defilelerinden elde edeceğim kazancımı savaştan mustarip olan Ukrayna ve aynı deneyimi yaşayan Filistin'e bağışlıyorum. Gözlerimiz ve kalplerimiz tüm insanlığın adaleti için açık olmalı" ifadelerini kullandı. Hadid, "Siyasetin, ırkın, dinin ötesinde hepimiz birbirimizi kardeş olarak görmeliyiz. Günün sonunda masum hayatlar savaşın bedelini ödüyor, liderler değil. Ukrayna’dan elinizi çekin. Filistin’den elinizi çekin. Barış. Barış. Barış" diyerek tamamladı.