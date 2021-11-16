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Gerilim uzaya taşındı, 'astronotlar kapsüllere sığındı'

ABD, anti-uydu füze denemesi yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatını tehlikeye sokan Rusya'nın füze denemesini kınadı.Rusya'nın kendi uydusunu vurduğu füze denemesinde oluşan enkaz parçalarının ISS'i tehdit etmesi nedeniyle, istasyondaki astronotların sığınak kapsüllerine girmek zorunda kaldığı açıkladı.

Dünya 16.11.2021, 16:08 16.11.2021, 16:11
Gerilim uzaya taşındı, 'astronotlar kapsüllere sığındı'

ABD, Rusya'yı, anti-uydu füze denemesi yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebatını tehlikeye sokmakla suçlayarak füze denemesini kınadı. Rusya'nın kendi uydusunu vurduğu füze denemesinde oluşan enkaz parçalarının ISS'i tehdit etmesi nedeniyle, istasyondaki astronotların kapsüllere sığınmak zorunda kaldığı açıklandı. İstasyonda şu anda dört ABD'li, iki Rus ve bir Alman mürettebat bulunuyor.

ABD DIŞİŞLERİ: KARŞILIK VERMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında "Bugün erken saatlerde Rusya Federasyonu kendi uydularından birini yok etmek üzere bir pervasızca bir uydusavar füze denemesi gerçekleştirdi. Deneme şu ana kadar 1500 adetten fazla takip edilebilir uzay çöplüğü ve takip edilmesi imkansız yüzbinlerce daha küçük parça çöplük ortaya çıkardı. Bu tüm uluslararası tehlike altına atıyor" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Price, "ABD, müttefikleri ve ortaklarıyla beraber, Rusya'nın bu sorumsuz eylemine karşılık vermek için çalışacaktır" diye konuştu.

ROSCOSMOS: SONUÇLARI ÖNEMSİZ

Rus uzay ajansı Roscosmos ise denemenin sonuçlarının daha önemsiz olduğunu savundu. Roscosmos Twitter'dan "Bugün ISS mürettebatını standart prosedürler gereği istasyona girmek zorunda kalan parçanın yörüngesi istasyonun yörüngesinden uzaklaştırıldı. İstasyon şu an yeşil bölgede" açıklamasını yaptı.

Söz konusu parçanın 1982 yılında uzaya gönderilen Rus casuslu uydusu Kosmos-1408'e ait olduğu ve bir tondan ağır olduğu belirtiliyor.

HANGİ ÜLKELER UZAYDAKİ UYDULARI İNDİRME YETENEĞİNE SAHİP?

ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, uzaydaki uyduları dünyadan indirebilme kabiliyetine sahip. Ancak bu tür füze denemeleri uzay kirliliğini artırdığı için tepkiyle karşılanıyor. Çin 2007'de eski bir meteoroloji uydusunu tahrip ettiğinde 2 binden fazla takip edilebilir uzay çöpüne neden olmuştu. Bu enkaz parçalarının, Çin de dahil şu an operasyonel olan uzay misyonlarını hâlâ tehlikeye attığı tahmin ediliyor. Bu tür uzay çöplükleri, sahip oldukları hız nedeniyle, çarpma halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun duvarlarına zarar verme potansiyeli taşıyor. (BBC Türkçe)

#uluslararası uzay istasyonu
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