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General Santa Anna: Bacağına cenaze töreni düzenleyen general

Meksika’da 11 kez başkanlık yapan General Santa Anna, Meksika’nın İspanya karşısındaki bağımsızlığında da önemli rol oynadı. Amerika ile 2 kez savaştı. İlk savaşta zafer kazansa da ikinci savaşı kaybetti esir düştü. Ama biz Santa Anna’yı bu bilgilerle değil Pasta Savaşı ve bacağına düzenlediği cenaze töreniyle tanıyoruz.

Dünya 01.01.2023, 13:51
General Santa Anna: Bacağına cenaze töreni düzenleyen general

Antonio López de Santa Anna, "Batı'nın Napolyonu" unvanını kazanmış, tartışmalı ama oldukça etkili bir generaldi. Yaşadığı dönem bazen "Santa Anna Çağı" olarak da anılırdı. Aynı zamanda eksantrik bir Meksika başkanıydı ve sık sık Meksika'da ABD ile mevcut sınırın yaratılmasından sorumlu tutuldu.

1794 yılında doğan Santa Anna, askeri kariyeri boyunca, Meksika Bağımsızlık Savaşı ve Meksika-Amerikan savaşı da dahil olmak üzere bir dizi savaşa katıldı. Çoğu durumda, Santa Anna'nın askeri maceraları pervasız ve riskliydi. Onun zamanında Meksika, topraklarının önemli bir bölümünü kaybetti. Hatta sürgün edildi.

Santa Anna, büyük kayıplardan sonra itibarını defalarca yeniden inşa etti. Bu adımlarından biri de, Santa Anna sürgündeyken başlayan ve “Pasta Savaşı” olarak bilinen Fransa Meksika arsındaki ticari anlaşmazlıklarla başlayan bu savaştı. Cenaze töreni düzenlediği bacağını da burada kaybetti.

Pasta Savaşı: Asla bir Fransız pasta şefiyle uğraşma!

1810 yılına Meksika daha yeni kurulan bir devletti. Bu devletin nasıl yönetileceğinden tutun sınırları bile daha netleşmemişti.

Zaman içinde Fransa Meksika’nın en büyük üçüncü ticari ortağı oldu. Ancak Meksika’da Fransız ürünleri için yüksek vergiler alınmaya devam edildi. Bu durum Fransa ve Meksika ilişkilerinin gerilmesine yol açtı.

Bu dönemde Meksika içinde pek çok insan büyük acılar yaşadı. Meksika’da bulunan Fransızlar da acı çeken insanlar arasındaydı. Ancak o insanlardan birisi olan Fransız Pasta Şefi olan Mösyö Remontel’in dertleri Fransa kralına kadar ulaşmıştı.

Şikayet krala kadar ulaştı

Bir gece bazı Meksikalı subaylar, bir Fransız'ın pastanesini yağmaladılar. Remontel dükkanının hasarının karşılanması için Meksika hükümetinden 60 bin peso istedi. Tazminat için Meksika hükümetine dava açtı. Meksika hükümeti Remontel’in talebini reddetti. Sonrasında Remontel sikayetlerini Fransa yönetimine iletti.

Bir gece bazı Meksikalı subaylar, bir Fransız'ın pastanesini yağmaladılar. Remontel dükkanının hasarının karşılanması için Meksika hükümetinden 60 bin peso istedi. Ancak Remontel’in dükkanının değeri 1000 pesodan azdı.Tazminat için Meksika hükümetine dava açtı. Meksika hükümeti Remontel’in talebini reddetti. Sonrasında Remontel sikayetlerini Fransa yönetimine iletti.

Pek çok Fransız’ın Meksika’da yaşadığı durum ile ilgili şikayetler Fransa yönetiminin önüne geliyordu. Ancak Fransız kralının en çok dikkatini çeken şikayet Remontel’in durumu olmuştu. Yine de Remontel’den sonra bu durum devam etti.

Ancak tarih 1838 yılını gösterdiğinde Fransa’nın Meksika’ya karşı olan sabrı hem ticari anlaşmazlıklar hem de Fransız vatandaşlarının Meksika’da yaşadığı acılar yüzünden tükenmişti.

Fransız yönetimi 1838 yılında Meksika’dan 600 bin peso tazminat talep etti. Bu tazminatın içinde Remontel’in 60 bin pesoluk talebi de vardı. Meksika yönetimi bu parayı da ödemeyi reddedince Fransa Meksika’ya 1838 yılında savaş ilan etti ve tarihe “Pasta Savaşı” olarak geçen savaş başladı.

Santa Anna Pasta Savaşı’nı itibarını kurtarmak için bir fırsat olarak gördü. Sürgünden çıkıp şehrin savunmasını organize etti.

Bu sırada Fransızlar, Meksika limanları için bir barikat oluşturdu ve Santa Anna'nın ana güç üssü olan Vera Cruz'u ele geçirdi.

Santa Anna'nın bacağı bu savaşta top mermisiyle yaralandı, bacağı kesildi ve ardından gömüldü.

Savaştan dört yıl sonra, Santa Anna yeniden iyi olarak anılmaya başlandı. Çürümüş bacağını mezardan çıkardı ve süslü bir arabada Mexico City'ye götürüldü ve balkon konuşmaları, şiir ve top atışları içeren ayrıntılı bir cenaze töreni düzenlendi.

Çok stratejik bir şekilde Santa Anna, cenazenin bu tanıtımını iktidara geri dönmek ve Meksika'nın başkanı olmak için kullandı. İnsanlara ülkesi için bacağını feda etmesi gerektiğini hatırlattı. Santa Anna'nın geçit törenleri sırasında protez bacağını tuttuğu ve insanlara ülkesi için yaptığı fedakarlığı hatırlatmak için havada salladığı bile görüldü.

Ama bacak hikayesi henüz bitmemişti...

Sadece iki yıl sonra kamuoyu tekrar aleyhine döndü ve öfkeli bir kalabalık heykellerini yıktı ve bacağını çıkardı. Ona bir ip bağladılar ve Mexico City sokaklarında sürüklediler.

Art arda yenilgilerinin ve pervasız hareketlerinin ardından Santa Anna, Mexico City'den ayrıldı.

İlerleyen yıllarda Santa Anna, Meksika'ya dönmeye çalıştı ama reddedildi. Dönemin Cumhurbaşkanı Sebastián Lerdo de Tejada tarafından çıkarılan genel aftan yararlandı Meksika'ya geri döndü.

Ülkesine döndükten 2 sene sonra, 1876'da Mexico City'de 82 yaşında hayatını kaybetti.

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