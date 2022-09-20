Gemilerde bekletilen Rus gübresi için çözüm aranıyor

Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Zirvesi’nde (ŞİÖ), Putin’in Ukrayna tahılının zengin ülkelere gittiği, fakir ülkelere ulaşmadığı konusundaki endişelerini görüştü. İki liderin görüşmesi sonrası yapılan açıklamada tahıl koridorunun sıkıntısız bir şekilde devam ettiği belirtildi. Ayrıca dünyada tahıl sıkıntısının yaşanmaması adına Rusya menşeili tahıl ve gübre konusunda da çalışmaların ve temasların artırılması yönünde görüş beyan edildi.

300 BİN TON GÜBRE

Rusya’nın 300 bin ton gübresi, ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine ve gelişmekte olan ülkelere gitmek üzere Ukrayna limanlarda bekliyor. Rusya’nın gübreleri ihracat amaçlı olarak savaş öncesi borularla Ukrayna limanlarına ulaştırıldı ve bunların bir kısmının gemilere yüklü vaziyette, bir kısmının ise borularda beklediği biliniyor. İzin çıkması halinde Rusya bu gübreleri ücretsiz gönderecek. Birleşmiş Milletler zirvesine Rusya’yı temsilen katılacak olan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.

TAHIL İÇİN ÖNEMLİ

Birleşmiş Milletler de, Ukrayna tahılının yanı sıra Rus tarım ürünleri ve gübresinin de küresel piyasalara erişiminin sağlanması için tüm devletlere ve özel sektöre iş birliği çağrısında bulundu. Tahıl gönderiminin yanı sıra gübrenin de tarım için çok önemli olması nedeniyle gemilerle gübre taşınmasının da artırılması bekleniyor. Bu kapsamda 2023 yılında gıda sıkıntısı yaşanmaması adına bu yılın sonuna kadar gübre konusunda da adımların hızlanması bekleniyor.