Game of Thrones'un yıldızı hayatını kaybetti
Dünyaca izlenen ve sevilen HBO'nun fantastik drama dizisi Game of Thrones’un ikinci ve üçüncü sezonunda Rickard Karstark rolüyle karşımıza çıkan oyuncu John Stahl yaşamını yitirdi.
Dünya 05.03.2022, 14:17
Dünyaca sevilen dizi Game of Thrones da canlandırdığı Rickard Karstark rolüyle bilinen ünlü oyuncu John Stahl hayatını kaybetti. Oyuncunun hayranları yasa boğuldu.
Oyuncunun hayranları yasa boğuldu.
"High Road" televizyon dizisinde Tom 'Inverdarroch' Kerr karakteriyle ün kazanan oyuncu, oyunculuk kariyerinden önce İskoçya Kraliyet Müzik ve Drama Akademisi'nden mezun oldu.
Oyuncu, Game of Thrones'un yanı sıra "Resort to Murder" dizisinde Müfettiş Reed karakterini, 2011 Royal National Theatre yapımı "Frankenstein" ve 2018'de "Mary Queen of Scots'ta Ewan" oyunlarında rol aldı.
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