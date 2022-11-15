G20 Liderler Zirvesi'nde BRICS çatlağı: Türkiye'nin de adı geçiyor

Endonezya'nın Bali adası dünyanın en büyük ekonomilerini liderler marjında bir araya getirdi.

Zirve öncesi Ukrayna ve bazı Batılı ülkeler Rusya'nın G20'ye katılımının engellenmesi çağrılarında bulundu.

Bu tartışmalara tepki gösteren Kremlin, Rusya devlet başkanı Vlademir Putin'in G20 zirvesine katılmayacağını açıkladı.

Rusya ve Çin BRICS'i genişletmek istiyor

Rusya'yı G20 zirvesinde Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor. Moskova yönetimi G20'deki ağırlığını arttırmak istiyor. Bu kapsamda BRICS platformuna yeni ülkelerin kazandırılması gündemde.

Çin de BRICS platformunun genişlemesine yeşil ışık yakıyor. G20 içerisinde Rusya ve Çin'in başını çektiği yeni bir ağırlık merkezinin oluşturulması hedefleniyor.

Enerji sektöründe Rusya karşıtı yaptırım kararlarına karşılık böyle bir adım atıldığı düşünülüyor. Kremlin, Arjantin ve İran'ın üye olmak için başvurduğu BRICS genişlemesine 12 ülkenin ilgi duyduğunu bildirdi.

Batılı ülkeler temkinli yaklaşıyor

Hem Rusya hem de Çin'den gelen açıklamalarda bu ülkeler arasında Türkiye'nin de adı geçiyor.

Batılı ülkeler ise, Rusya ve Çin'in BRICS'i genişletme politikasına temkinli yaklaşıyor. Batıya göre genişleme, G20'yi bölmek ve G7'ye karşı bir denge kurma çabası.

Kremlin ise BRICS'in çok kutuplu dünyanın tesis edilmesi için G20 içerisinde önemli bir rol oynayacağını iddia ediyor.

BRICS; ticari, siyasi ve kültürel işbirliğini teşvik etmek amacı ile Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından kuruldu.