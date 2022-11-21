Futbolcuları hedef alan ırkçı tweetler silinmiyor

Negro (siyah) kelimesi, maymun emojileri ve sınır dışı edilme çağrıları da dahil olmak üzere futbolculara ırkçı tacizde bulunan tweetler Twitter tarafından kaldırılmıyor.

Dijital nefretle mücadele merkezi tarafından yürütülen yeni araştırma, platformun Dünya Kupası'ndan bir hafta önce kendisine bildirilen 100 ırkçı tweet'ten 99'unda harekete geçmediğini gösteriyor .

Çarşamba günü bildirilen mesajlardan yalnızca biri, 16 kez ırkçı bir hakareti tekrarlayan bir tweet içermesi nedeniyle kaldırıldı.

İstismar, Euro 2020 finalinden sonra hedef alınan birkaç oyuncu arasında yer alan İngiltere yıldızları Raheem Sterling ve Bukayo Saka da dahil olmak üzere 43 oyuncuyu hedef aldı.

Center for Countering Digital Hate (CCDH) araştırmacıları tarafından yürütülen ve Observer tarafından görülen analiz, Twitter'a bildirilen 100 tweet'i içeriyordu.

Bunlardan 11'i futbolcuları tanımlamak için Negro kelimesini kullandı, 25'i oyunculara yönelik maymun veya muz emojisi kullandı, 13'ü oyuncuların sınır dışı edilmesini istedi ve 25'i oyunculara başka ülkelere “geri dönün” diyerek saldırdı.

13 tweet, futbolcuları İngilizce becerileri üzerinden hedef aldı.

CCDH'nin analizinde tespit edilen tüm mesajlarda futbolculardan isimleriyle bahsediliyor veya Twitter adresleri etiketleniyor.

Çoğu, futbol kulüplerinden veya haber sitelerinden gelen resmi tweetlerin altına yapılan gönderilerden oluşuyor.