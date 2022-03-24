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Fuat Oktay: UNESCO'ya en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sadece sivilleri değil bölgedeki kültür hazinelerini de katleden çok yönlü bir insani trajedidir. Biz bu trajedinin sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Dünya 24.03.2022, 00:27
Fuat Oktay: UNESCO'ya en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı özel ödüllerine layık görülen, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneğini, Türk Edebiyatı Vakfını ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfını kutladığını belirten Oktay, Türkiye'nin ve şehirlerinin kültür ve sanat hayatına yaptıkları katkıları için teşekkür etti.

"Ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katacak her türlü eseri sahipleniyoruz"

Sanat ve sanatçılar arasında ayrım yapmadan güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içinde olduklarını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü eseri sahipleniyoruz. Öte yandan attığımız adımlarla ülkemizin kültür ve sanat politikalarına hakim olan tek tipçi ve dayatmacı zihniyete son vermiş durumdayız. Kültür-sanat erbabımızın arzu ettikleri, ilgi duydukları tüm alanlarda hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan eser verebilmesinin önünü açtık. Hangi görüşe sahip olursa olsun hiçbir sanatçımızın, edebiyatçımızın, münevverimizin ötekileştirilmediği, inançlarından dolayı dışlanmadığı, düşüncesiyle kelimeleri arasına perde çekmek zorunda kalmadığı, kuşatıcı, özgürlükçü bir kültürel iklimi ülkemiz genelinde tesis etmeye çalıştık."

Tüm bunların yanı sıra tiyatrodan operaya, musikiden klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede ülkenin altyapı eksikliklerini giderdiklerinin altını çizen Oktay, Devlet Tiyatrolarındaki sahne sayısının 23'den 82'ye, desteklenen özel tiyatro sayısının 59'dan 428'e yükseldiğini aktardı. Oktay, 2002 yılından bu yana 88 adet yurt içi, 79 adet yurt dışı kültür varlığı sergisi düzenlendiğini söyledi.

"Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasına girdi"

Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasına girdiğini belirten Oktay, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamızı 3 Aralık 2020 tarihinde, yeniden inşa edilen İstanbul Atatürk Kültür Merkezini ise 29 Ekim 2021 tarihinde sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunduk. Türk edebiyatının evrensel yolculuğu temasıyla yürüttüğümüz TEDA projesiyle ülkemizin edebi varlığını dünyaya kazandırıyoruz. 2005 yılından bu yana 3 bin 495 eserin 60 dil ve 85 farklı ülkede çevirisi ve yayımı için yaklaşık 42 milyon liralık destek sağladık. Bu eserlerden 2 bin 787'sinin halihazırda yayımlanarak okuyucularla bulaşmasını temin ettik. Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi amacıyla Edebiyat Eserlerini Destek Projesini başlattık. Son iki yıldır tüm insanlıkla ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını döneminde sanatçılarımızın ve sanat müesseslerimizin yanında olduk. Kültür sanatla tahkim edilmiş, eğitimle kalıcı hale getirilmiş bir kalkınma anlayışıyla bundan sonra da tüm imkanlarımızla sizleri ve tüm sanatçılarımızı, kültür erbabımızı desteklemeye devam edeceğiz."

"Bölgemizde yaşanan yıkımlar yürekleri dağlamaktadır"

"Bizi biz yapan, diğer toplumlardan farklı kılan, yaşanan bunca badireye rağmen ayakta tutan gücü çok iyi anlamak ve çok iyi kavramak gerekiyor" diyen Oktay, kültür ve sanat alanının toplumda birlik ve beraberliğe dayanak oluşturması bakımından son derece kritik olduğunu aktardı.

Bir taraftan küresel boyutta yayılan tektipleşme eğilimi, bir taraftan yaşanan insani krizlerin hem kültürel değerleri hem de kültürel mirası tehdit ettiğini aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihin ilk medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bölgemizde yaşanan yıkımlar yürekleri dağlamaktadır. Suriye'de, Irak'ta yaşanan krizler masum insanları canından etmiş bunun yanında binlerce yıllık tarihi de yerle bir etmiştir. Somut ve somut olmayan nice kültürel miras bu süreçte yok edilmiştir. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sadece sivilleri değil bölgedeki kültür hazinelerini de katleden çok yönlü bir insani trajedidir. Biz bu trajedinin her yönüyle bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Bu krizin daha fazla insan, çevre ve kültür katline yol açmadan sonlanmasını istiyoruz. Giden canların da yıkılan değerlerin de geri dönüşü yoktur, çözüm konusunda gayretlerimizi sürdüreceğiz."

#Fuat Oktay #rusya
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