Fransızlar Noel ışıklandırmasına köpürdü
Paris Belediyesi, Fransa'da enerji tasarrufu tartışmasının ortasında kaldı. Kentin ünlü Champs Elysees caddesinin krize rağmen Noel ışıklarıyla süslenmesi, tepki çekti.
Sokak lambalarının sayısı azaltıldı. Kamu binalarında ışıklar erken kapatıldı.
Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi Paris'in sembolik yapılarının aydınlatmasına da süre kısıtlaması getirildi.
Enerji krizi faturalara, gıda fiyatlarına ve enflasyona yansırken Fransa, kışa tasarrufu önlemleriyle hazırlandı.
Ancak, Paris'in lüks mağazalarla ünlü caddesi Champs-Elysees'in Noel ışıklarıyla süslenmesi tartışmalara yol açtı.
Avrupa'da çoğu belediye enerji tasarrufu uygularken, Paris Belediyesi, Champs-Élysées caddesindeki 400 ağacı ışıklarla donattı.
Tek bir caddeyi ışıklandırmak için 1 milyon euro harcanması tepki çekti. Belediye, "krizin ortasında göz boyamakla" eleştiriliyor.
Yetkililer, aydınlatmanın enerji tasarrufu planına uygun olduğunu savunuyor. Akşam saat 17:00'de yakılan ışıklar, gece 02:00 yerine 23:45'de söndürülüyor.
Böylece elektrik tüketiminde yüzde 44 tasarruf amaçlanıyor.
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