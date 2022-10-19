banner38

Fransız terör destekçisi Lafarge'dan isim oyunu

Fransız çimento şirketi Lafarge, teröre verdiği destekle yine gündemde. Terör örgütü DEAŞ'la Suriye'de işbirliğini kabul eden Lafarge'ı isim değişikliği de kurtarmadı.

Dünya 19.10.2022, 18:29
Fransız terör destekçisi Lafarge'dan isim oyunu

Fransız çimento devi Lafarge neredeyse 200 yıllık bir geçmişe sahip. Ancak son yıllarda adı, teröre destek skandalıyla anılır oldu.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetlerini durdurmadı. Terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği ortaya çıktı.

2015'te İsviçreli rakibi ile birleşti

2014'te Suriye'deki fabrikasını kapattı. 2015'te de İsviçre'deki rakibi Holcim ile birleşerek "LafargeHolcim" ismini aldı.

Şirketin DEAŞ'a verdiği destek, 2016'da Fransız basınına yansıdı.

Haberlerde, Suriye'de faaliyetlerini devam ettirebilmek için haraç vermek ve örgütten malzeme ve akaryakıt temin etmekle suçlandı.

Savcılığın açtığı soruşturma çarpıcı bir gerçeği daha ortaya çıkardı: Lafarge'ın DEAŞ'a para aktardığından Fransız hükümetinin bilgisi vardı.

2021 yılında Fransa'da Yargıtay, şirkete "insanlığa karşı suça ortaklık suçlaması yöneltilebilmesinin" önünü açtı.

İsim oyunu işe yaramadı

Haberler ve yargı kararları Lafarge'a büyük prestij kaybettirdi. Şirket, isim değişikliğine gitti.

Şirketin isminden "Lafarge" atılarak, "Holcim Ltd" olarak tescil edildi.

Fransız çimento şirketi, isim değişikliğine "verimlilik ve etki" gibi faktörleri gerekçe gösterdi.

Ancak Lafarge'ın "isim oyunu" işe yaramadı. Şirket, yeni ismiyi Holcim ile de değer kaybetti. Ceza almaktan da kurtulamadı.   

Yorumlar (0)
banner35
18
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23