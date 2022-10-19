Fransız terör destekçisi Lafarge'dan isim oyunu

Fransız çimento devi Lafarge neredeyse 200 yıllık bir geçmişe sahip. Ancak son yıllarda adı, teröre destek skandalıyla anılır oldu.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetlerini durdurmadı. Terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği ortaya çıktı.

2015'te İsviçreli rakibi ile birleşti

2014'te Suriye'deki fabrikasını kapattı. 2015'te de İsviçre'deki rakibi Holcim ile birleşerek "LafargeHolcim" ismini aldı.

Şirketin DEAŞ'a verdiği destek, 2016'da Fransız basınına yansıdı.

Haberlerde, Suriye'de faaliyetlerini devam ettirebilmek için haraç vermek ve örgütten malzeme ve akaryakıt temin etmekle suçlandı.

Savcılığın açtığı soruşturma çarpıcı bir gerçeği daha ortaya çıkardı: Lafarge'ın DEAŞ'a para aktardığından Fransız hükümetinin bilgisi vardı.

2021 yılında Fransa'da Yargıtay, şirkete "insanlığa karşı suça ortaklık suçlaması yöneltilebilmesinin" önünü açtı.

İsim oyunu işe yaramadı

Haberler ve yargı kararları Lafarge'a büyük prestij kaybettirdi. Şirket, isim değişikliğine gitti.

Şirketin isminden "Lafarge" atılarak, "Holcim Ltd" olarak tescil edildi.

Fransız çimento şirketi, isim değişikliğine "verimlilik ve etki" gibi faktörleri gerekçe gösterdi.

Ancak Lafarge'ın "isim oyunu" işe yaramadı. Şirket, yeni ismiyi Holcim ile de değer kaybetti. Ceza almaktan da kurtulamadı.