Fransız savaş uçakları Polonya semalarında devriye uçuşlarına başladı
Fransız savaş uçakları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasıyla birlikte “NATO’nun caydırıcılığı kapsamında” Polonya semalarında devriye uçuşları gerçekleştirmeye başladı.
Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı Rafale savaş uçaklarının, NATO'nun doğu kanadında, ittifakın caydırıcılığı kapsamında Polonya havasında uçtuğu belirtildi.
Rafale uçaklarının ülkenin güneyindeki Mont-de-Marsan hava üssüden günde iki kez kalkış gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, devriye uçuşlarının ardından uçakların tekrar Fransa’ya döndüğü kaydedildi.
Öte yandan 8-9 saat süren devriye uçuşlarında, Rafalelere C-135 ile A330 Phenix MRTT yakıt ikmali uçakları eşlik etti.
Paris yönetimi NATO bünyesinde, Ukrayna’nın komşusu Romanya’ya 500 asker ile zırhlı araç, Estonya’ya ise Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı ve 200–250 asker göndereceğini duyurmuştu.
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