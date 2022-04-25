Fransız polisi araca ateş açtı: 2 ölü
Fransa'nın başkenti Paris'te polisin, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Dünya 25.04.2022, 06:03
Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, polis, Louvre Müzesi yakınlarındaki Neuf Köprüsü üzerinde ters yönde duran aracı kontrol etmek istedi.
Bu sırada sürücü, aracı polislerin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda sürücü ve yanında oturan kişi yaşamını yitirdi, arka koltuktaki kişi ise yaralandı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, henüz resmi açıklama yapılmadı.
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