Fransız medyasından küstah harita: Türkiye toprakları "sözde Kürdistan" olarak gösterildi
Fransız basını, yakın zamanda Paris sokaklarını savaş alanına çeviren terör örgütü PKK'yı aklama telaşında. Fransız haber kanalı France 24 skandal bir habere imza attı. Hazırladığı özel haberde, Türkiye'nin bir kısmını "sözde Kürdistan" olarak gösteren harita kullandı.
Terör örgütü PKK yandaşları geçen ay Fransa’nın başkenti Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.
Fransa uzun süre destek verdiği terör örgütünün gerçek yüzü ile tanışsa da ülke basını hala PKK'ya destek vermekten geri durmuyor.
Fransız yayın kuruluşu France 24, terör örgütünün yayın organı gibi davranarak skandal bir habere imza attı. Hazırlanan özel haberde Türkiye'nin bir kısmı "sözde Kürdistan" olarak gösterildi.
Skandal bununla da sınırlı kalmadı.
Terör örgütü PKK yalnızca Türkiye tarafından terör örgütü kabul ediliyormuş gibi yansıtıldı.
PKK'ya açıktan destek verildi
Avrupa Birliğinin terör örgütleri listesinde de yer aldığına değinilmedi. Eli kanlı terör örgütü PKK'ya açıktan destek verildi.
Skandal haberde sık sık terör örgütü lideri ve paçavralarının da görüntüleri kullanıldı.
12 dakikalık özel haberin, PKK yandaşlarının Paris sokaklarını savaş alanına çevirmesi sonrası, Fransa’da terör örgütüne tepkinin arttığı dönemde yayımlaması dikkati çekti.
Fransa basınının bu tarz haberlerle terör örgütü PKK'ya yönelik kamuoyu tepkisini azaltmayı amaçladığı düşünülüyor.
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