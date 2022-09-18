Fransız kanalında dikkat çeken yorum: Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle bir araya geldiği kare dünya basınına damga vurdu. Çok konuşulan fotoğrafla ilgili dikkat çeken yorumlar gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Fransız LCI televizyonu, Erdoğan'ın, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyareti sırasında zirveye katılan diğer ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği sohbete ilişkin fotoğrafa vurgu yaptı.

Yayına katılanlar, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dair kareyi yorumladı. Konuklar, "Erdoğan'ın üstünlüğünü empoze edişinin kanıtı" ifadesini kullandı.

"PUTİN, TALEP EDEN POZİSYONDA"

Liderlerin beden dillerinin analiz edildiği yayında, "Putin, artık talep eden pozisyonda" şeklindeki görüş paylaşıldı.