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Fransa: Üçlü muhtıra NATO'yu bağlamıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye'nin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı "üçlü muhtıranın", ittifakın diğer üyeleri için bağlayıcılığı bulunmadığını savundu.

Dünya 03.08.2022, 20:21
Fransa: Üçlü muhtıra NATO'yu bağlamıyor
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#Catherine Colonna #türkiye
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