Fransa Savunma Bakanı: 'Savaş Avrupa’nın kapısında'

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Romanya’daki NATO birliğine ve Fransız askerlerinin olduğu kampa yaptığı ziyarette, savaşın Avrupa’nın kapısına dayandığını vurgulayarak ''Savaş, Avrupa’nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim." dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Romanya’da yer alan ve 7 ülkeden askerlerin bulunduğu Constanta limanı yakınlarındaki Mihail Kogalnicenau üssünü, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Nicolae Ciuca ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu eşliğinde ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Fransız Bakan, NATO Mukabele Kuvveti unsurlarının bir parçası olarak üste 500 Fransız askerinin bulunduğunun altını çizerek, "Bu belirsiz zamanlarda, kıtamızın güvenliğini sağlamak için aynı kararlılığı paylaşıyoruz. Toplu savunma çabalarımızla Rusya’ya sarsılmaz birliğimizi gösteriyoruz." dedi.

Ülkesinin bu çabalara, Romanya’ya asker, Estonya’ya askeri personel ve Romanya, Polonya ile Baltık ülkelerinin semalarına uçaklar göndererek katkıda bulunduğunu aktaran Parly, NATO müttefikleri ve Avrupalılar olarak, kültür ve tarih kokan eski bir kıtaya mensup olmanın gururunu taşıdıklarını kaydetti.

Parly, kıtanın son asırda şiddete tanıklık ettiğini de vurgulayarak, "Savaş, Avrupa’nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim." diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgal harekatı düzenlediği 24 Şubat’tan bu yana Fransa ve Belçika, Constanta’daki NATO üssüne 800 asker göndermişti.