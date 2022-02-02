Fransa misyonerlere para akıtacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyan okullarına yapılan maddi desteğin 2 kat artırılacağını açıkladı.
Macron, Elysee Sarayı'nda Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyanlara yönelik çalışmalar yapan kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.
Burada basın toplantısı düzenleyen Macron, "(Orta Doğu ülkelerindeki) Hristiyanları desteklemek, Fransa'nın asırlık bir taahhüdü, tarihi bir misyonudur." dedi.
Ülkesinin bu bölgede kültür, eğitim, diyalog için mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade eden Macron, ülkesinin bölgedeki Hristiyanlara yönelik çalışmalar yapan "L'Oeuvre d'Orient" derneğiyle bölge ülkelerindeki Hristiyan okullarına yapılan maddi desteğin 2 kat artıracağını belirtti.
Macron, böylece bu desteğin 4 milyon euroya çıkacağını söyledi.
Şirketlerin ve vakıfların da buna katkıda bulunmasını istediğini ifade eden Macron, Cenevre merkezli Çatışma Alanlarında Mirasın Korunması için Uluslararası İttifak'a da 30 milyon dolar katkıda bulunacaklarını kaydetti.
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