Fransa medyasından dikkat çeken haber! 'Türkiye, yeni bir Afrika gücü'

Fransız medyası, Türkiye'nin Afrika'da artan gücünü sık sık gündemine taşıyor.

Son olarak Orient 21 isimli medya kuruluşu, Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkiyi ele alan bir haber yayımladı. "Türkiye, yeni bir Afrika gücü" başlığı atılan haberde Türkiye'nin 20 yılda Afrika ile geliştirdiği ekonomik, siyasi, askeri ve insani ilişkilerine yer verildi.

"Dünya beşten büyüktür"

Türkiye'nin Afrika'da artan gücünün başta Fransa olmak üzere pek çok ülkeyi endişelendirdiği ifade edildi.

Orient 21, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne de atıf yaptı.

Orient 21'in haberinde; Türkiye'nin Afrika'da, Batılı ülkeler ve Çin gibi tek taraflı bir politika izlemediğine, ilişkilerin ortaklık düzeyinde geliştirildiğine işaret edildi.

20 yılda 12'den 43'e yükselen temsilcilik sayısı ile Türkiye'nin, Afrika'da en yoğun diplomatik ağa sahip ülkelerden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Türk savunma sanayindeki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2005 yılından bu yana, her yıl Afrika ülkelerini ziyaret ederek, kıtaya verdiği önemi gösterdiğine dikkat çekildi. İnsani yardım ve kültürel girişimlerin Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunu artırdığı vurgulandı.

Haberde, Türk savunma sanayindeki gelişmelere de değinildi.

Afrika ülkelerinin, Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarını almak için sıraya girdiğine dikkat çekildi.