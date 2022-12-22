Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euroluk ceza!

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamaya göre, Microsoft'a çerez (cookie) kullanım politikasıyla ilgili 60 milyon euroluk ceza verildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada, Microsoft İrlanda'ya, insanların çerezleri kolayca kabul etmelerine imkan verirken aynı kolaylıkla reddetmelerine imkan vermediği gerekçesiyle ceza verdi.

Söz konusu cezanın 60 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çerez kullanımı

İnternet çerezlerinin (cookies) temel amacı kişilere yönelik özelleştirilmiş web sayfaları hazırlamak ve bilgileri gelecekte işleyebilmek adına kaydetmek.

Çerezler internet kullanıcılarına yönelik özelleştirilmiş içerikleri, reklamları sunmak için, bu bilgileri bünyesinde barındırıyor.