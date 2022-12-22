Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euroluk ceza!
Fransa, teknoloji devi Microsoft'a çerez (cookie) kullanım politikasıyla ilgili 60 milyon euroluk ceza verdi.
Dünya 22.12.2022, 12:34
Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamaya göre, Microsoft'a çerez (cookie) kullanım politikasıyla ilgili 60 milyon euroluk ceza verildi.
Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada, Microsoft İrlanda'ya, insanların çerezleri kolayca kabul etmelerine imkan verirken aynı kolaylıkla reddetmelerine imkan vermediği gerekçesiyle ceza verdi.
Söz konusu cezanın 60 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.
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