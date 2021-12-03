Fransa'da polise "ninja" saldırısı: 2 yaralı

Fransa basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg kentinde, ninja gibi giyinen şahıs, bir araca binerek sürücüyü rehin aldı.

Araç, bir süre gittikten sonra kaza yaptı.

36 yaşındaki saldırgana, bölgedeki polis ekibi müdahale etti.

Elindeki kılıçla 2 kadın polisi yüzlerinden yaralayan saldırgan, olay yerindeki 3'üncü bir polis tarafından silahla etkisiz hale getirildi.

Savcı: Terör saldırısı değil

Ağır yaralanan saldırgan, helikopterle bölgedeki Caen Hastanesine kaldırıldı.

Cherbourg Başsavcısı Yves Le Clair, olayın terör saldırısı olmadığını, polislerin ise hafif yaralandığını açıkladı.

Saldırganın kimliği hakkında henüz açıklama yapılmadı.