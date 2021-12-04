Fransa Cumhurbaşkanı Körfez ziyaretinde
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 günlük Körfez ziyaretinin ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani ile görüşecek.
Dünya 04.12.2021, 12:32
Macron’un ziyareti kapsamında, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani ile akşam yemeğinde görüşeceği ve görüşmede, terörle mücadelede işbirliğini derinleştirilmesinin, bölgesel istikrar, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi ve 2022 Dünya Kupası hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.
Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar stratejik bir ortaktır. İşbirliğimiz eski ve dostluğumuz güçlü. Bugün bunu yeniden doğrulamaya geldim" dedi.
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