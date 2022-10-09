Fotoğrafçı Saita, Afrika'daki deneyimlerini Ankara'daki Afrika Evi'nde anlattı

Dünyanın dört bir yanını dolaştı, hayatı, 10 yıl önce ziyaret ettiği Tanzaya'da farklı bir boyut kazandı.

Seyahati sırasında Fabio Sumaili Saita ile tanıştı. Sevde ve Fabio kısa sürede evlenmeye karar verdi. Fotoğraf sanatçısı Sevde Sevan Usak Saita, artık yılın büyük kısmını Afrika'daki bir Masai köyünde geçiriyor.

Ülkeyi de insanlarını da çok sevdiğini söyleyen Saita, "Afrika çok da bizim zihnimizde, belli klişelerle tanımladığımız gibi bir kıta değil tanzanya doğal güzellikleri olan bir ülke ve harika insanlar var" diye konuştu.

10 yıldır yaşadığı Tanzanya'nın bilinmeyen özelliklerini aktarıyor

Hayatının büyük bir kısmında ülke ülke dolaşan Saita, son 10 yıldır Tanzanya'da yaşıyor. Saita, hem çektiği fotoğraflarla hem de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Afrika'nın bilinmeyen özelliklerini aktarıyor.

Eşim bir Masai Tanzanyalı dolayısıyla Tanzanya'daki doğal hayatı son 10 yıldır fotoğraflıyorum bu festivalde de özellikle Tanzanya'daki kültüre sanata ve tarihe odaklanmak istedim.

Afrika Kültür Evi'ne konuk oldu

Saita, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2016'da Ankara'da kurduğu ve kültürel diplomasinin en önemli örneklerinden olan Afrika Kültür Evi'ne konuk oldu.

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Kadın Gözüyle Afrika’da Fotoğrafçılık" söyleşisinde, Afrika'da yaşadığı deneyimleri ve anılarını dinleyicilerle paylaştı.

Afrika'ya seyahat etmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu:

"Afrika dediğimizde bir kıtadan bahsettiğimiz ve 54 ülkenin olduğunun farkında olunması gerekiyor dolayısıyla hangi ülkeye gideceklerse o ülke ile ilgili önden çok iyi araştırma yapıp hazırlanıp gitmek en makul olanı."