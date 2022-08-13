Fort Hood üssünde öldürülen askerin ailesinden 35 milyon dolarlık tazminat davası

Fort Hood üssünde 2020'de cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülen 20 yaşındaki Guillen'ın ailesinin avukatı Natalie Khawam, ABD yönetimini dava etti.

Davada cinsel taciz, saldırı, tecavüz, fiili livata ve hileli ölüme dayalı olarak ailenin uğradığı zararların tazmini istendi.

Aile, 35 milyon dolar tutarında tazminat talep etti.

20'den fazla asker hayatını kaybetmişti

Fort Hood üssünde Vanessa Guillen dahil, 20'den fazla asker hayatını kaybetmiş, askerler arasında cinayete kurban gidenler ve intihar edenler olmuştu.

Bunun üzerine bağımsız bir heyetin yürüttüğü soruşturma sonucunda, üst rütbelilerin cinsel saldırı, taciz, uyuşturucu kullanımı ve diğer sorunlarla yeterince ilgilenmediği ortaya çıkmıştı.

Bulgularını Aralık 2020'de açıklayan bağımsız heyet, Ordu Kriminal Soruşturma Komutanlığının iyi organize olmayıp çok az deneyimli müfettişe sahip olduğu sonucuna varmıştı.