Financial Times: Erdoğan'ın çok kartı var
İngiliz Financial Times gazetesi, Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü analiz etti. Gazetede yer alan haberde "Analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor." ifadelerine yer verildi. Financial Times, anlaşmaya yakın bir kaynağın, "Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var." şeklindeki görüşlerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta tahıl koridoru anlaşmasını askıya alan Rusya'nın bu kararından döndüğünü açıkladı. Rusya'nın sürece kaldığı yerden devam edeceğini açıklayan Erdoğan'ın açıklamaları dış basında da büyük yankı uyandırdı.
ERDOĞAN'IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesinin ardından Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü mercek altına aldı. Gazete, Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya yeniden katıldığına dikkat çekti.
Haberde, "Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü. Ancak analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor." ifadeleri kullanıldı.
"ERDOĞAN'IN ÇOK KARTI VAR"
Financial Times, anlaşmaya yakın bir kaynağın, "Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var." şeklindeki görüşlerini paylaştı.
Öte yandan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon yayınında Putin'i işaret ederek, "Tahıl koridorunu başkaları aracılığıyla açmayı kabul etmiyor. Ama ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı." dediği vurgulandı.
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