Filistinli doktorun metaneti duygulandırdı

Gazze Şifa Hastanesi'nde görevli Doktor Fadya Malhis TRT Haber canlı yayına bağlanarak son durumla ilgili bilgiler verdi.

Gazze'de 50 bin hamile kadın olduğu ve bunlara acil yardım yapılması gerektiği hakkında soru karşısında Mahis yaşanan durumun vahametini şu sözlerle ifade etti;

Onlar ölümle karşılaşacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Son 24 saatte 45 hamile doğum yapıyor. Normal durumda bu. Şu savaş halinde daha da artacak, premature, erken doğumlar, düşükler gibi durumlar karşısında tıbbı bakım e tedaviye daha fazla ihtiyaç olacak.

Saldırının şokuyla korkudan titreyen küçük Muhammed'in görüntüleri hakkında Malhis şu ifadeleri kullandı:

Küçük masum bir çocuk uyurken bombalarla uyanıyor ve ev üzerine çöküyor. Bombalama seslerinden biz bile titriyoruz bir çocuk ne hale gelir? Zavallı çocuk ne yapsın.

İsrail'in yapacağı muhtemel kara harekâtı hakkında ise Malhis "Her taraftan bomba yağıyor. Bu katliam, savaş durdurulmayacaksa burada herkes ölümü bekliyor. Gazze'de olacağız, toprağımızdan çıkmayacağız.

Anlattıkları karşısında çok etkilenen moderatör Fatih Çimen "Bu sözleriniz üzerine biz size soru soramayız. Ölümü bekliyoruz. Ne yaparsa yapsınlar biz yerimizi yurdumuzu terk etmeyeceğiz. Bundan daha büyük bir şeref, daha büyük bir kararlılık olamaz " dedi.