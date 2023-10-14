Filistin halkının son ana kadar Osmanlı'ya desteğinin belgesi
Filistin halkının 1. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını ve desteğini ortaya koyan belge ortaya çıktı.
Tarihi belge ortaya çıktı! Filistinli Araplar, Türk devleti için bakın ne yaptı
Araplar ve Filistinlilerin Türklere ihanet ettiği propagadasını çökerten bir arşiv belgesi ortaya çıktı. Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, Filistinli Arapların Türk devleti için savaşmaya hazır olduklarına dair telgrafı yayımladı.
Türk milleti ile Arap milletini düşmanlaştırma amacı güden “Araplar bizi arkadan vurdu”, "Filistinliler ihanet etti" gibi propagandaları çökerten bir arşiv kaydı ortaya çıktı.
KARDEŞLİĞİN KALP ATIŞI
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, arşivde yer alan belgeyi yayımladı.
Ünal’ın “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihî bir telgraf...” notuyla yayımladığı belgede, Filistinli Arapların Birinci Dünya Savaşı'na giren Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdaafasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer aldı.
"DİN VE DEVLET İÇİN CAN VE MALIMIZI FEDA ETMEYE HAZIRIZ"
Yayımlanan söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:
ÖZET
Kudüs halkının Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesinin ardından Mescid-i Aksa'da toplanarak vatan, din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını bildiren telgrafı.
Mahreci: Kudüs
Numara: 18211
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Düvel-i muazamaya karşı i'lan-ı cihâd hakkındaki fetvâ-yı şerîfeyi muhtevî emr-i âlî-i telgrafilerinin vürûduyla beraber bugün memleketin ulemâ ve eşrâfi ve me'mûrîn ve Asâkir-i Osmaniye ve Ahâlî-i İslâmiye Harem-i Şerîf havlusunda cem' ve da'vet ve fetâvâ-yı şerîfe kadı ve müftü efendiler tarafından ihtifâlât-i fâika ile kırâ'at ve münderecâtı i'lân ve cihâdın fezâil ve mezâyâsı cümle hâzırûna ifhâm edilerek muhafaza-i dîn û devlet uğurunda fedâ-yı cân ve mâla hâzır ve müheyyâ olduklarını kemâl-i neşât ve hâhişle beyân eylemişlerdir. Müte'âkiben hâzırûn ve şu ihtifâle iştirak eden asâkir-i nusret-meâsir-i mülûkâne mûzika-i nişâne-i hamâset terennüm ederek muhteşem bir alay ile memleket içinde cevelân ile ve sancaklar ile kışla-i hümâyûna azîmetle orada dahi ulemâ ve hutebâ ve şu'arâ taraflarından hamâset-kârâne nutuklar ve du'âlar edilmiş ve o sırada tebe'a-i Osmaniye efrâd-1 gayr-i müslimesi dahi gelerek hissiyât-ı merbûtiyet ve sadâkatlarını izhâr eyledikleri gibi kışla-i hümâyûna da'vet olunan Almanya ve Avusturya konsolosları dahi zât-ı seniyye-i pâdişâhîye ta'zîmât ve muzafferiyet-i Osmâniye için temenniyât-i ihlâs-kârânede bulunmalarıyla kendi hükümdârlarına karşı da tarafımızdan tezkîr-i ta'zîmât ve muvâlât olunmuş ve ihtifâlât-ı mezkûre memleketde büyük bir hüsn-i telakkîye mazhariyetle hüsn-i hitâm bulunmuş olduğu ma'rûzdur.
Fî 5 Teşrîn-i sânî sene [1]330 Kudüs Mutasarrıfı Macid
18 Kasım 1914
BOA., DH.SYS., 123-12/35
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ARAPLAR ÇANAKKALE’DE DE TÜRKLERLE OMUZ OMUZA SAVAŞTI
Bir grup isyancıyı örnek göstererek "Araplar arkamızdan vurdu" ifadesiyle provokasyon yapan bazı gruplar, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Arapları ise görmezden geliyor.
İşte Çanakkale Şehitliği'nde bulunan Arap şehitler...
Kaynak: Haber7.com
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