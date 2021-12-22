Filistin'den uluslararası topluma çağrı

Filistin haber ajansı Wafa’nın haberine göre, Abbas, ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Lambert'i Ramallah’taki Devlet Başkanlığı konutunda kabul etti.

Görüşmede Abbas, Lambert’e Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ve iki devletli çözümü baltalayan İsrail’in tek taraflı uygulamalarına ilişkin bilgiler verdi.

İsrail’in bu uygulamaları durdurmasının zorunlu olduğunu dile getiren Abbas, uluslararası kararlar doğrultusunda gerçek bir siyasi süreci başlatmak için iki taraf arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Abbas, ABD ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması için çalışmayı sürdürmenin önemine işaret etti.

Haberde görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Abbas’ın İsrail ve Batı Şeria’yı ziyaret edecek olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de çarşamba akşamı görüşmesi bekleniyor.