Filin saldırdığı turist ezilerek hayatını kaybetti

Uganda Vahşi Yaşam Otoritesi Sözcüsü Bashir Hangi, saldırının Salı günü Murchison Falls milli parkında, adam arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği aracı terk ettiğinde meydana geldiğini söyledi.

Hangi, "Yolda devam ederken durdular ve ölen kişi arabadan çıktı, üzerine bir fil saldırdı ve onu olay yerinde öldürdü" dedi.

Kurbanın kimliği Ayman Sayed Elshahany olarak belirlendi.

Park yetkilileri, polisin “bu tür olayların tekrarını önlemek” için güvenlik protokollerini gözden geçirirken Elshahany'nin ölümünü araştıracağını söyledi.

Doğu Afrika ülkesinde hayvan saldırıları sıklıkla duyuluyor. En son 2018'de ülkenin batısındaki başka bir parkta bir leopar, bir oyun parkı korucusunun üç yaşındaki oğluna saldırmıştı.