Fenerbahçe'de ibre Jorge Jesus ve İsmail Kartal'dan yana
Gelecek sezon için henüz yeni hocasını belirleyemeyen Fenerbahçe'de, teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda Joachim Löw isminin rafa kalktığı öğrenilirken, ibrenin Jorge Jesus ve İsmail Kartal'dan yana olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli takımın, Alman hocanın 40 milyon euro transfer bütçesi istemesi üzerine rotayı başka isimlere çevirdiği öğrenildi.
Jesus ile görüşmeler sıklaştı
Jorge Jesus ile görüşmelerini sıklaştıran Fenarbahçe'de, yöneticilerin Portekiz'e gittiği ve tecrübeli hocayla yeniden masaya oturacağı iddia edildi. Son görüşmede 7 milyon euro maaş isteyen Jesus'un bu rakamın altına inmesi beklenecek.
İsmail Kartal devam edebilir
Her ne kadar Fenerbahçe dünyaca ünlü isimlerle bir araya gelse de, şu anda takımın başında görev yapan İsmail Kartal'ın gelecek sezon da kalması gündemde yer alıyor. Ligde oynanılan son 10 maçta, 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kartal, gelecek sezon için en güçlü adaylar birisi konumunda.
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|43
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|42
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|42
|12. Altınordu
|32
|41
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|32
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
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|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
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|32
|35
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|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
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|2. Liverpool
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|76
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|31
|62
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|33
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|52
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|49
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|42
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|33
|40
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|32
|37
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|32
|37
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|31
|29
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|28
|19. Watford
|33
|22
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|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
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|61
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|57
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|55
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