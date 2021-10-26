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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Blinken ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'yi ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos ile dini azınlıkların durumunu ve Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun açılmasını görüştü.

Dünya 26.10.2021, 07:26
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Blinken ile görüştü

2009'dan sonra ilk kez ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, Washington'daki resmi temasları kapsamında Blinken ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Blinken, Bartholomeos ile görüşmekten onur duyduğunu kaydetti.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkan yardımcısı olduğu yıllarda Bartholomeos ile İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatarak "ABD, din özgürlüğü ilkesini güçlü bir şekilde savunuyor, dış politikamızda ilkemize bağlıyız ve elbette kendi ülkemizde de buna bağlıyız." dedi

Bartholomeos ise "İstanbul'daki tarihi makamımızda hayatta kalma mücadelesi verirken, Ekümenik Taht'a ve korumaya çalıştığımız onun fikir ve değerlerine verdiği daimi destek için ABD yönetimine minnettarız." diye konuştu.

Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Bartholomeos ile ABD'nin dünya çapında din özgürlüğünü destekleme taahhüdünü ve dünya çapındaki Ortodoks Hıristiyan toplumuyla ortak kaygıları ele aldığını kaydetti.

Price, "Bakan Blinken, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasının Biden yönetimi için bir öncelik olmaya devam ettiğini yineledi. Ayrıca iklim krizini acilen ele alma zorunluluğunu da görüştüler." ifadelerini kullandı.

Patrik Bartholomeos, Blinken ile görüşmesinden sonra Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a gitti.

Bartholomeos, Washington'daki resmi temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın onuruna verdiği kahvaltı ile başlamıştı.

Rahatsızlığı sebebiyle geceyi Washington'daki bir hastanede geçiren Patrik Bartholomeos, sabah hastaneden çıktıktan sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansına gelmişti.

#abd
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