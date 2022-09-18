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Feci kaza: 27 ölü, 20 yaralı

Çin'in güneybatısında bir otoyolda otobüsün devrildi. Meydana gelen kazada 27 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Dünya 18.09.2022, 11:45
Feci kaza: 27 ölü, 20 yaralı

Ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Guiyang şehrinin Sandu bölgesinde günün erken saatlerinde gerçekleşen kazada, 47 kişiyi taşıyan otobüs devrildi.

Polis yaptığı kısa yazılı açıklamada, kazada otobüste bulunan 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların tedavi altına alındığı aktarılırken, kazaya ilişkin detaylara yer verilmedi.

Kaynak: AA
#Çin #Trafik Kazası
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