Fas'tan İspanya'ya kaçak geçiş sırasında ölenlerin sayısı 23 oldu

Fas resmi televizyon kanalının En-Nazur bölgesi kaynaklarından aktardığına göre, Melilla kentindeki sınır hattından İspanya'ya geçmeye çalışırken 5 düzensiz göçmen daha hayatını kaybetti.

Böylece yaşanan kargaşada ölenlerin sayısı 18'den 23'e çıkarken, onlarca düzensiz göçmen de çeşitli şekillerde yaralandı.

Yaralananlar arasında Fas güvenlik güçleri mensupları da bulunuyor.

Ayrıca sınır bölgesine baskın yapanların Sahra altı bölgesinden gelen Afrika kökenli kişiler olduğu açıklandı. En az 130 düzensiz göçmen, Melilla'ya geçti.

Melilla Valiliği, cuma günü sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla düzensiz göçmenin toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurmuştu.