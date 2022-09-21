Facia son anda önlendi: 12 kilogram patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi" bilgisini verdi.
Dünya 21.09.2022, 18:39 21.09.2022, 19:24
Güvenlik güçleri eylem hazırlığında olan teröristlere göz açtırmıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogramlık patlayıcının operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.
Soylu yaptığı açıklamada şı ifadeleri kullandı:
"Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler."
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